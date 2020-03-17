İzmir'de bilim kurulu oluşturan büyükşehir ek önlemler aldı - Son Dakika
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İzmir'de bilim kurulu oluşturan büyükşehir ek önlemler aldı

7 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüyle mücadele kapsamında Bilim Kurulu oluştururken, kurul İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer başkanlığında ek önlemler aldı.

İzmir'de bilim kurulu oluşturan büyükşehir ek önlemler aldı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüyle mücadele kapsamında Bilim Kurulu oluştururken, kurul İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer başkanlığında ek önlemler aldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüsüyle mücadelede belediye çalışmalarına ışık tutması amacıyla, "Bilim Kurulu" oluşturduğunu açıkladı. Başkan Tunç Soyer başkanlığında ilk toplantısını yapan kurulun, virüsün yayılmasını önlemek adına aldığı bir dizi karar hemen uygulanmak üzere yürürlüğe konuldu. Belediyede iki kişiyi aşan toplantıların sanal ortamda yapılacağı ifade edilirken, çocukların büyük ilgi gösterdiği Sasalı Doğal Yaşam Parkı dahil bazı tesisler de ziyarete kapatıldı.


Başkan Soyer, her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı günleri de bilimin yol gösterici ışığıyla aşacaklarını söyledi. Kurulun alacağı kararların belediyenin vatandaşın günlük hayatını etkileyen çalışmalarında yönlendirici olacağının altını çizen Başkan Soyer, "Bu zor ve sıkıntılı sürecin olabilen en az sorun ile atlatılabilmesi için belediyemiz tüm olanakları ve insan kaynağı ile göreve hazır; ancak çalışanlarının da sağlığını en azami biçimde koruyan bir bilinç ve kararlılıkta görev yapacağız. Bu süreçte görevleri itibariyle kendi sağlıkları açısından da önemli özveri ve fedakarlıkla görev yapan çalışma arkadaşlarım ve tüm kurumlarda bu anlamda görev başında bulunan emekçilerimize ayrıca teşekkür ediyor, başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.


Başkan Soyer, korona virüsüyle topyekun mücadelenin önemine dikkat çekip, başta Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliği olmak üzere devletin tüm kurumlarıyla da tam bir iş birliği ve eş güdüm içinde çalıştıklarını hatırlattı.


Öte yandan kurulun, değişen durum ve ortaya çıkacak ihtiyaca göre anında değerlendirmeler yapacağı, kurula gerektiğinde yeni isimlerin ekleneceği, böylece İzmir Büyükşehir Belediyesine korona virüsü mücadelesinde destek olacağı açıklandı.


Bilim kurulunun önerisiyle alınan ek önlemlerin bazıları şöyle:


1 - Tüm belediye birimlerinde (İZSU, ESHOT, Belediye Şirket ve İştirakleri dahil) çalışan personel ve ziyaretçi girişleri tek kapıdan sağlanacaktır. Girişlerde doktor ve hemşire görevlendirilecek olup, ateş kontrolü yapılıp gerekli bilgilendirme sonrası girişleri tamamlanacaktır.


2 - Toplu taşım araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu daha önceden süregeldiği gibi özenle devam ettirilecek, araçların temizlik ve dezenfeksiyonuna ilave olarak sıklıkla havalandırılması sağlanacak, personelin kişisel temizlik, hijyen ve korumasına özen gösterilecektir. Başta otobüs şoförleri olmak üzere, tüm araç kullanıcıları hijyenik eldiven kullanıp, koruyucu bariyerlerin ve diğer kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu yapacaklardır.


3 - Halkın içme suyu ihtiyacının eksiksiz sağlanması temel öncelik olup, su kaynaklarının güvenliğinin sağlanması anlamında her tür önlem alınacaktır.


4 - Temizlik ve dezenfeksiyon alanındaki birimlerimizde izinler iptal edilmiş olup, bu alanda vardiya usulü ile hijyen, ilaçlama ve dezenfeksiyon anlamında tüm kentin kamusal hizmet üreten alanlarının dezenfeksiyonuna eksiksiz devam edilecektir.


5 - İnsanların toplu olarak bir araya gelmelerini engellemek ve sosyal mesafeyi korumak adına belediyemiz ve bağlı şirketlerinin işlettiği tesisler (Tarihi Asansör Binası, Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Macera Parkı, Buca Meydan Cafe, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı vb.) kapatılacaktır.


6 - Cenaze hizmetleri, aksatılmaksızın sürecek olup, defin hizmetlerinde çalışan personel hijyen koşullarına uyulması hususunda azami özen gösterecek, defin işlemleri için umumi hıfzıssıhha kurallarına titizlikte uyulacaktır.


7 - Büyükşehir zabıtası ilçe belediyeleri zabıta müdürlükleri ile irtibatlı olarak temizlik, hijyen, sağlık vb malzemelerin fahiş fiyatla satılmaması, gerçek olmayan malzemelerin pazarlanması hususlarında sıkı denetim yapacaktır.


Bilim kurulunda ise şu isimler oluştu:


Uz. Dr. Serdar Pedükçoşkun, Dr. Sertaç Dölek, Prof. Dr Arzu Sayıner, Prof. Dr. Raika Durusoy, Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Uz. Dr. Ali Ağzıtemiz, Uz. Dr. Altan Gökgöz, Uz. DR. Hüseyin Tarakçı, Uz. Dr. Yüce Ayhan. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:30 Kaynak: İHA
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