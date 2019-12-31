İzmir'de bin 251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bin 251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltında - Son Dakika

İzmir'de bin 251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltında

8 saat önce

İzmir'de, yılbaşı öncesi yapılan 4 ayrı sahte içki operasyonunda, bin 251 litre sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de bin 251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltında, System.String[]

İzmir'de, yılbaşı öncesi yapılan 4 ayrı sahte içki operasyonunda, bin 251 litre sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yaptı. Ekipler, 4 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda bin 251 litre sahte içki, 180 litre etil alkol, bin 400 adet şişe kapağı, 3 bin 743 adet TAPDK bandrolü, 3.5 litre içki aroması, 800 boş şişe, 7 adet farklı ebatta plastik tank ve bin 500 adet içki etiketi ele geçirdi.


Operasyonlarla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. - İZMİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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