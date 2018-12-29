Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bin 988 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

İzmir'de Bin 988 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

48 dakika önce

İzmir'de bir vatandaşın ihbarıyla başlatılan operasyonda bin 988 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

İzmir'de bir vatandaşın ihbarıyla başlatılan operasyonda bin 988 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen ihbarı değerlendiren ekipler, İzmir'deki bir pasajda bulunan depolarda kaçak içki satışı yapıldığını tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, pasajdaki depoların birinde 506'sı bandrolsüz, 36'sı sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Bir başka depoda yapılan aramada da bin 446 şişe kaçak içki bulundu. Ele geçirilen kaçak içki sayısı toplam bin 988 şişeyi buldu.

Depolarda yapılan aramada kaçak içkinin yanında 24 paket puro, 177 paket bandrolsüz ve yabancı bandrollü sigara, 69 paket pipo tütünü ile 15 paket ilaç olduğu değerlendirilen jel ve tablet cinsi kaçak eşya ele geçirildi.

El konulan kaçak ürünlerin toplam değerinin 225 bin lira olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:00 Kaynak: AA

İzmir, Ekonomi
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