İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, cep telefonu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Konak ilçesinde bir kişiye ait iş yerinde arama yaptı.

Kaynak: AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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