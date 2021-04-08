İzmir'de binanın birinci katından düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Özkan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken Beyhan K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Özkan A'yı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Binadakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daha sonra yanındaki bıçakla kendisini yaralayan Özkan A, balkondan birinci katta bulunan tadilat iskelesine indi.

O sırada uyuyan Beyhan K'nin oğlunun odaya girmesi üzerine Özkan A. kendisini balkona kilitledi.

Dairede bir süre konuştuktan sonra Beyhan K. ile Özkan A. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, Reis Mahallesi Yıldız Caddesi'nde Özkan A. (37), eski kız arkadaşı Beyhan K'nin yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairesine geldi.

İzmir 'in Karabağlar ilçesinde bir binanın birinci katından düşen kişi ağır yaralandı.

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