İzmir'de taksiden hırsızlık kamera görüntülerinde - Son Dakika
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İzmir'de taksiden hırsızlık kamera görüntülerinde

14.09.2022 16:30
İzmir'de taksiden hırsızlık kamera görüntülerinde

İzmir'de, bindiği takside şoförün kendisinden erken dışarı çıkmasından faydalan şüphelinin, otomobilin güneşliğindeki paraya çalması araç kamerasına yansıdı.

İzmir'de, bindiği takside şoförün kendisinden erken dışarı çıkmasından faydalan şüphelinin, otomobilin güneşliğindeki paraya çalması araç kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Konak'ta 8 Eylül'de Özer Yücedağ'ın (65) kullandığı taksiye binen genç bir kadın, Basmane semtinden araçtan inmek istedi.

Araç içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şoförün eşyasını indirmek için bagaja yöneldiği sırada, araçta oyalanan zanlının, güneşlikteki parayı alıp indiği görülüyor.

Durumu fark eden sürücünün, güneşliği kontrol etmesi ve ardından şüphelinin yanına giderek konuşması da görüntülere yansıdı.

Daha sonra taksiye tekrar binen zanlının, "Gel dayı, karakola gideceğiz seninle. Ben üstümü başımı arattıracağım." dediği anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.

Taksi şoförünün, ameliyat olduğunu gösterip, "Hepsini sıyırdın ya, bir tane beşliği bıraktın. Parayı ver." dediği de kayıtlarda yer aldı.

Tartışmanın ardından araçtan inen şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Taksi şoförü Yücedağ, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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Kaynak: AA

Tragger, Basmane, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de taksiden hırsızlık kamera görüntülerinde - Son Dakika

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