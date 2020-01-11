İzmir'de binlerce liralık gümrük kaçağı ürüne el konuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de binlerce liralık gümrük kaçağı ürüne el konuldu - Son Dakika

İzmir'de binlerce liralık gümrük kaçağı ürüne el konuldu

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan çok sayıda cep telefonu, batarya, şarj aleti ve sahte imei etiketi gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İzmir'de binlerce liralık gümrük kaçağı ürüne el konuldu, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan çok sayıda cep telefonu, batarya, şarj aleti ve sahte imei etiketi gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz perşembe günü Konak ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyon neticesinde 1771 adet cep telefonu, 3 bin 512 adet batarya ve şarj aleti ile 868 adet sahte imei etiketleri olmak üzere toplam 6 bin 151 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. El konulan ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin ise 250 bin TL olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili A.G. isimli bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kızı süt içsin diye kurduğu çiftlikle zincir marketlere girdi
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı İzmir'de bir kişinin yanmış cesedi bulundu Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Son Dakika Haberleri
14:15 Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık - Son Dakika Haber
14:12 Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. - Son Dakika Haber
14:10 İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı - Son Dakika Haber
14:09 Başkan Tekin'e başarı ödülü verildi - Son Dakika Haber
14:09 Okul Sporları Karate Müsabakaları sona erdi - Son Dakika Haber
13:41 Son dakika: İran Devrim Muhafızları, Ukrayna uçağını füze zannettikleri için düşürdüklerini açıkladı - Son Dakika Haber
12:46 Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 14:22:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de binlerce liralık gümrük kaçağı ürüne el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]