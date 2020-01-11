İzmir'de binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1230 paket kaçak sigara ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İzmir'de binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1230 paket kaçak sigara ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, cuma günü Karabağlar'da bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 1230 paket kaçak sigara ve 50 kilogram da kaçak tütün ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.K. ve İ.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:53 Kaynak: İHA
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