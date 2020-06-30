İzmir'de binlerde kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de binlerde kök Hint keneviri ele geçirildi

İZMİR (İHA) – İzmir'in Torbalı, Selçuk ve Kiraz ilçelerinde toplamda 2 bin 33 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (İHA) – İzmir'in Torbalı, Selçuk ve Kiraz ilçelerinde toplamda 2 bin 33 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile yasadışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında Kiraz, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde yasadışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kiraz, Selçuk ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, ormanlık arazide, bakımları yapılmış boyları 20 ile 250 santimetre arasında değişen toplamda 2 bin 33 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.S. ve H.A. isimli şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Torbalı, Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de binlerde kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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