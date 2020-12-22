Son dakika haberleri | Bir alışveriş merkezinde aynı gün iki yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bir alışveriş merkezinde aynı gün iki yangın çıktı

22.12.2020 23:23

Son dakika haber... İzmir'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gün içinde çıkan 2 yangın sonucu maddi hasar oluştu.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gün içinde çıkan 2 yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Bornova ilçesinde alışveriş merkezindeki bir mağazada sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan kimse olmazken yangının sigorta kaynaklı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Aynı alışveriş merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangın ise otopark bölümünde bulunan oto yıkama dükkanı içerisinde meydana geldi.

Yangınla beraber patlama meydana gelirken merkez çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan kimse olmadı.

Patlamanın etkisiyle oto yıkama dükkanının camlarının kırıldı. İki yangında da maddi hasar oluşurken aynı gün içerisinde çıkan yangınların bir bağlantısının olmadığı belirtildi.

Son dakika haberleri | Bir alışveriş merkezinde aynı gün iki yangın çıktı
Son dakika haberleri | Bir alışveriş merkezinde aynı gün iki yangın çıktı
Son dakika haberleri | Bir alışveriş merkezinde aynı gün iki yangın çıktı
Son dakika haberleri | Bir alışveriş merkezinde aynı gün iki yangın çıktı

Sigorta, İtfaiye, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bir alışveriş merkezinde aynı gün iki yangın çıktı - Son Dakika


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