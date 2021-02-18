Bir Ar-Ge merkezi, acil durumlarda hastaların hızlı tahliyesini sağlayan yatak kılıfı üretti - Son Dakika

İzmir'de yenilikçi tekstil ürünleri geliştirmek üzere çalışma yürüten Ar-Ge merkezi, acil durumlarda yatılı hastaların hastanelerden hızlı tahliyesini sağlayan yatak kılıfı üretti.

Torbalı'da faaliyet gösteren Sun Tekstil Ar-Ge Merkezi, kamu hastanelerinden gelen talep üzerine Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneğinin bilimsel desteğiyle hastanelerdeki yatılı hastaların güvenli tahliyesi için koruyucu kılıf tasarladı.

Yatağın altına yerleştirilen ve acil durumda hastanın yatağa sabitlenmesini sağlayan darbe emici kılıf, hastaların güvenli şekilde, yataklarından kaldırılmadan hastane dışına taşınmasına imkan veriyor.

Söz konusu ürün "Acil durumlarda hasta taşıma ve tahliye yatağı" adıyla tescillendi.

Sun Tekstil Ar-Ge Merkezi Müdürü Bekir Boyacı, AA muhabirine, hastanelerde özellikle yangın ve deprem anında hızlı tahliyenin hayati öneminin bulunduğunu söyledi.

Hızlı tahliye için kullanılan ürünlerin ithalat yoluyla temin edildiğini, maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle yaygınlaşamadığını aktaran Boyacı, geliştirdikleri yerli teknolojinin ise maliyetleri çok büyük ölçekte düşürdüğünü, kamu ve özel hastaneler için ulaşılabilir hale getirdiğini anlattı.

Acil durumlarda 1 dakikada kullanıma hazır hale getirilebiliyor

"Tahliye yatağı" olarak tanımlanan yenilikçi kumaşın yatağın altına yerleştirildiğini belirten Boyacı, afet ve acil durumlarda ürünün 1 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır hale geldiğini dile getirdi.

Boyacı, ürünün, 15 joule kadar darbe sönümleme özelliğine sahip olması sayesinde hastayı sarsıntı ve darbelerden koruduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Hastanelerden tahliyeler yaklaşık 30 dakika sürüyor ve bu işlem en az 2 kişinin desteğiyle mümkün oluyordu. Bu ürünle ise maksimum 2 kişinin yardımıyla ve 3 dakika içinde 6 katlı bir binadan tahliyesini sağlayabiliyoruz. Kamu ve özel hastanelerde tatbikatları gerçekleştirdik. Hepsi başarıyla sonuçlandı ve tam not aldı. Amacımız bu ürünün hem yurt içinde hem de yurt dışında yaygınlaşmasını sağlayabilmek. Ürün, darbe sönümleme özelliğinin yanında güç tutuşur özellikte. Ayrıca üzerinde reflektif biyeler kullanarak karanlık ortamlarda da kullanılabilmesini sağladık. Talebe bağlı olarak tek veya çift kişilik yatak boyutlarında üretilebiliyor."

Tahliye yatağının ülke genelindeki hastanelerden yoğun talep aldığını aktaran Boyacı, öncelikle Türkiye'deki hastanelerde kullanımının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.