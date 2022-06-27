İzmir'de bir baba, ayrı yaşadığı eşini çocuklarının önünde av tüfeğiyle vurdu! - Son Dakika
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İzmir'de bir baba, ayrı yaşadığı eşini çocuklarının önünde av tüfeğiyle vurdu!

27.06.2022 15:02
İzmir'de bir baba, ayrı yaşadığı eşini çocuklarının önünde av tüfeğiyle vurdu!

İzmir'in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini, araç içerisinde av tüfeğiyle vurup ağır yaralayan şüpheli, kiralık araçla kaçarken Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Ağır yaralanan kadının hastanedeki yaşam mücadelesi devam ederken, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi N.M.'yi (38) gören E.M. (51), yanında getirdiği av tüfeğiyle karısına ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalan kadın yaralanırken, E.M. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen N.M., daha sonra Torbalı Devlet Hastanesine sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda araştırma yürüten ekipler, şüpheli E.M.'nin kiralık araçla kaçtığını belirledi. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelinin Kemalpaşa istikametine doğru kaçtığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu araç, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Torbalı - Kemalpaşa yolu üzerinde durduruldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.M., sorgulanmak üzere Bayındır Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURUP ONLARLA BİRLİKTE KAÇMIŞ

Öte yandan olayı gerçekleştiren E.M.'nin Yalova'dan İzmir'e geldiği, boşanma aşamasındaki eşi N.M.'yi iki çocuğuyla beraber bulundukları otomobilin içerisindeyken av tüfeğiyle vurup ağır yaraladığı öne sürüldü. E.M.'nin daha sonra çocukları da alıp kaçtığı öğrenilirken, yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Bayındır, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir baba, ayrı yaşadığı eşini çocuklarının önünde av tüfeğiyle vurdu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de bir baba, ayrı yaşadığı eşini çocuklarının önünde av tüfeğiyle vurdu! - Son Dakika
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