İzmir'de bir balıkçı teknesinde 168 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de bir balıkçı teknesinde 168 düzensiz göçmen yakalandı

04.04.2022 23:39
İzmir'de bir balıkçı teknesinde 168 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesiyle İtalya'ya gitmeye çalışan 168 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesiyle İtalya'ya gitmeye çalışan 168 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İtalya rotası üzerinde hareket eden bir balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirdi.

Ekipler, Seferihisar ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinde bulunan 168 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seferihisar, İtalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bir balıkçı teknesinde 168 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de bir balıkçı teknesinde 168 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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