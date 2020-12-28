İzmir'de bir caddede denetim yapan polis, 17 kişiye 53 bin TL ceza kesti - Son Dakika

İzmir'de bir caddede denetim yapan polis, 17 kişiye 53 bin TL ceza kesti
28.12.2020 01:36
İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek yerlerinden Anadolu Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza kesti.
İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek yerlerinden Anadolu Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, saat 23.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Anadolu Caddesi'nde denetim yaptı. Caddenin geliş ve gidiş yönlerini tamamen kapatan trafik ekiplerince yaklaşık 1 saat içerisinde 213 araç sorgulandı. Yapılan denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve yolcu konumundaki toplam 17 kişiye kısıtlama ihlalinden işlem yapıldı.Öte yandan bazı kişiler, kısıtlamanın olduğunu bilmediklerini öne sürdü. 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.
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