İzmir'de bir çay ocağındaki 65 kişiye 223 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarı sonrası baskın yapılan çay ocağındaki 65 kişiye toplam 223 bin 43 lira ceza kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Gökdere Mahallesinde bir çay ocağına operasyon düzenledi.

Operasyonda işletme sahibinin de bulunduğu 65 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı, kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği ve işletmenin zamanında kapatılmadığı gerekçeleriyle toplam 223 bin 43 lira ceza kesildi.

Ayrıca Kovid-19 temaslı olup karantina tedbirlerine uymayan 2 kişiye de adli işlem başlatıldı.