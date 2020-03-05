İzmir'de bir cip yağmur suyuyla dolan çukura düştü - Son Dakika
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İzmir'de bir cip yağmur suyuyla dolan çukura düştü

6 saat önce

İzmir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, bir cip yağmur suyuyla dolan çukura düştü.

İzmir'de bir cip yağmur suyuyla dolan çukura düştü, System.String[]

İzmir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, bir cip yağmur suyuyla dolan çukura düştü.

Kentte gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağış trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Trafikte araçlar ilerlemekte zorlanırken, yol kenarında su birikintileri oluştu, rögar kapakları taştı.

Bayraklı ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi'nde elektrik kablolarının yer altına alınması çalışması sebebiyle açılan ve yağmur suyuyla dolan çukura bir cip düştü.

Cip, elektrik işçileri ve iş makinasının yardımıyla bulunduğu çukurdan çıkarıldı. Cipin sürücüsü Melise Dağaltı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye yetişmek için ara yollara girdiğini ve çukurun bulunduğu yola kendisinden önce 2-3 arabanın döndüğünü ifade etti.

Dağaltı, "Çok yağmur vardı, çukuru görmedim. Dönerken düştüm kaldım. Döner dönmez çukura düştüm. 1-2 saniyelik bir olay. Çekici istedim." dedi.

Sabah, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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