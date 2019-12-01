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İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından öldürüldü

6 saat önce

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Yunus O., boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O.'yu (26) sokakta çıkan tartışmanın ardından bıçakladı.

İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından öldürüldü, System.String[]

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Yunus O., boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O.'yu (26) sokakta çıkan tartışmanın ardından bıçakladı. Ağır yaralanan bir çocuk annesi Ceylan O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810 sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ceylan O. ve Yunus O. çifti boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocukları ise babada kaldı. Ceylan O. ve eşi Yunus O. bugün sokakta karşılaşınca tartıştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Yunus O., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eşi Ceylan O.'yu yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli koca olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlarınihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ceylan O.'yu Gaziemir Nevvar - Salih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yaklaşık 2 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşini bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veren cinayet zanlısı kocası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yunus O., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.


Gaziemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
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İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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