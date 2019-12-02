Son Dakika Haberleri: İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından öldürüldü (2)
Son Dakika Güncel İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından öldürüldü (2) - Son Dakika

İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından öldürüldü (2)

7 saat önce

TUTUKLANDIİzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan Ortayayla'yı (26), sokak ortasında bıçaklayarak öldüren kocası Yunus Ortayayla, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından öldürüldü (2), System.String[]

TUTUKLANDI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan Ortayayla'yı (26), sokak ortasında bıçaklayarak öldüren kocası Yunus Ortayayla, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Ortayayla, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Gaziemir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:09 Kaynak: DHA
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