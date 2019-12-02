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İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından öldürüldü (2)
7 saat önce
TUTUKLANDIİzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan Ortayayla'yı (26), sokak ortasında bıçaklayarak öldüren kocası Yunus Ortayayla, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:09 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan Ortayayla'yı (26), sokak ortasında bıçaklayarak öldüren kocası Yunus Ortayayla, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Ortayayla, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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