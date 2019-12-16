İzmir'de bir depoda 7 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 7 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bir depoda kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.



Depoda yapılan aramada, 7 bin 200 paket kaçak sigara, 115 dal sarılmış sigara, 130 puro, 13 elektronik sigara ile 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.



Gözaltına alınan N.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.