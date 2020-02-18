İzmir'de bir depoda yaklaşık bin 500 litre etil alkol ele geçildi - Son Dakika
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İzmir'de bir depoda yaklaşık bin 500 litre etil alkol ele geçildi

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda yaklaşık bin 500 litre etil alkol ele geçirildi, biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

İzmir'de bir depoda yaklaşık bin 500 litre etil alkol ele geçildi, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda yaklaşık bin 500 litre etil alkol ele geçirildi, biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtinde bir depoda sahte içki yapımında kullanılmak üzere etil alkol olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 700 litresi piyasaya sürülmeye hazırlanmış yaklaşık bin 500 litre etil alkol ile bin 500 boş şişe, çok sayıda etiket ve bandrol ele geçirildi.

Operasyonda biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova, Suriye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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