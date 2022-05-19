İzmir'de bir doktor, kliniğinin yanındaki lokali işletenlerce darbedildi

İzmir'in Bornova ilçesinde fizik tedavi uzmanı doktor, kliniğinin yanında bulunan bir derneğe ait lokali işleten kişilerce darbedildi.

Fizik tedavi uzman doktor C.G, bir süre önce Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir binanın zemin katında klinik açtı.

C.G, binanın dış cephesinde yer alan güvenlik kamerası sisteminin, yan binada bulunan bir derneğin lokaline ait olduğunu öğrendi.

Doktor C.G, lokal yetkililerinden kamera sisteminin kaldırılmasını talep etti. Aralarında lokalde çalışan kişilerin de bulunduğu grup ile doktor C.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmada C.G, darbedildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüphelilerden S.Ö, B.A. ve S.Ö. gözaltına alındı. Bir kişi ise olay yerinden kaçtı.

Doktor C.G, rapor alarak kendisini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.

İfadeleri alınan şüphelilerden S.Ö. ve B.A. serbest bırakıldı. Diğer şüpheli S.Ö'nün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı doktor C.G'ye ait kliniğin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin, bir grup tarafından darbedilmesi yer alıyor.