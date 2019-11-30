Son Dakika Haberleri: İzmir'de bir ev alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir ev alev alev yandı - Son Dakika

İzmir'de bir ev alev alev yandı

7 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kerpiç bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşatırken, ev alev alev yandı.

İzmir'de bir ev alev alev yandı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kerpiç bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşatırken, ev alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Çaylı Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızla yangının çıktığı bölgeye intikal eden ekipler, alev alev yanan evdeki yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın güçlükle kontrol altına alındı.


Kerpiç evde meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:24 Kaynak: İHA
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