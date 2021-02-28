İzmir'de bir evde 50 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, H.G'nin Anafartalar Mahallesindeki evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

İzmir 'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

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