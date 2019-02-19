Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bir Eve Pompalı Tüfekli Saldırı: 5 Yaralı

İzmir'de Bir Eve Pompalı Tüfekli Saldırı: 5 Yaralı

20 dakika önce

İzmir'de iddiaya göre iki şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı.

İzmir'de Bir Eve Pompalı Tüfekli Saldırı: 5 Yaralı, System.String[]
İzmir'de iddiaya göre iki şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, beş kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atamer Mahallesi Arı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan K. ile akrabası olduğu öğrenilen Orhan K., iddiaya göre aralarında husumet olan ailenin evine gitti. İki şüpheli pompalı tüfekle ateş açarak, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Seda Y., Tülay Y., Dilek Y. Burhan K. ve Medine P. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan beş yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, MOBESE kayıtlarından saldırganların otomobilini Gürçeşme mevkiinde olduğu tespit etti.

Koordineli bir çalışma yürüten Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan Özkan Y. ve Orhan Y. sorgulanmak üzere Gürçeşme polis merkezine götürülürken, şüphelilerin aracında yapılan aramada, olay anında kullanılan pompalı tüfek bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:54 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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