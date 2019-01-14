Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bir Fabrikada Kazan Patladı: 2 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'de Bir Fabrikada Kazan Patladı: 2 Ölü, 2 Yaralı

56 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir alüminyum fabrikasında bakır kazanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de Bir Fabrikada Kazan Patladı: 2 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir alüminyum fabrikasında bakır kazanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasının kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 2 işçinin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:22 Kaynak: AA

Torbalı, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'a Kültür Ziyaretinde Bulundu İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 2 İşçi Öldü, 2 İşçi Yarandı

Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Giden Kız Çocuğu, Tuvalette Düşük Yaptı Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 20:18:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bir Fabrikada Kazan Patladı: 2 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]