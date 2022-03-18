İzmir'de bir fatura ödeme merkezi hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren bir fatura ödeme merkezi sahibi hakkında faturaları ödemeyerek ortadan kaybolduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Ergene Mahallesi'ndeki bir fatura ödeme merkezine giderek elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturalarını ödeyen vatandaşlar, daha sonraki günlerde faturalarının ödenmediğini belirledi.

Ödeme merkezinin kapalı olmasından şüphelenen 13 kişi, iş yeri sahibi tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Faturasının ödenmediğini öğrenen Cemil Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada, faturamın yatırılmadığına dair doğal gaz şirketinden telefon geldiğini bu sebeple fatura merkezine gittiğini söyledi.

Burada birçok mağdurun olduğunu öğrendiğini ifade eden Yavuz, şikayetçi olduklarını ifade etti.