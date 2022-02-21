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İzmir'de bir firari hükümlü duvarda açtığı delikten kaçarken yakalandı - Son Dakika

İzmir'de bir firari hükümlü duvarda açtığı delikten kaçarken yakalandı

21.02.2022 11:43
İzmir'de bir firari hükümlü duvarda açtığı delikten kaçarken yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, evin duvarına açtığı delikten çıkmaya çalışırken yakalandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, evin duvarına açtığı delikten çıkmaya çalışırken yakalandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin (37) ilçedeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Hacıibrahim Mahallesi'ndeki eve baskın düzenleyen polis ekipleri, firari hükümlüyü, evin duvarına açtığı ve perdeyle kapattığı delikten kaçmaya çalışırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bayındır, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bir firari hükümlü duvarda açtığı delikten kaçarken yakalandı - Son Dakika


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