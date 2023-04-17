İlginç olay! Eşyalarının çalındığını polisten duyunca büyük şok yaşadılar - Son Dakika
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İlginç olay! Eşyalarının çalındığını polisten duyunca büyük şok yaşadılar

17.04.2023 09:48
İlginç olay! Eşyalarının çalındığını polisten duyunca büyük şok yaşadılar

İzmir Bergama'da bir evde yaşayanlar uyuduğu sırada, evlerine gece yarısı giren hırsızlar tarafından soyuldu. Ancak hırsızlar, evden çıkmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Ev sakinleri, eşyalarının çalındığını polisten duyunca büyük şok yaşadı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, farklı ilçeden geldikleri ve çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler E.T. ve H.T.'yi takibe aldı. İki hırsız gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve, ev sakinleri uykuda olduğu sırada girdi.

SOYULDUKLARINI POLİSTEN ÖĞRENDİLER

Önlerine gelen ne varsa yanlarında getirdikleri spor çantasına dolduran hırsızlar tam evden çıkarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ev sakinleri hırsızlık mağduru olduklarını, çalınan eşyalarını teslim etmek isteyen polislerden öğrenince şoke oldu. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlginç olay! Eşyalarının çalındığını polisten duyunca büyük şok yaşadılar - Son Dakika


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