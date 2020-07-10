İzmir'de bir gecede üç şüpheli ölüm birden - Son Dakika

İzmir'de bir gecede üç şüpheli ölüm birden

İzmir'de bir gecede üç kişi birden yaşadığı evlerinde ölü bulundu.

İzmir'de bir gecede üç kişi birden yaşadığı evlerinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden şahısların kesin ölüm nedenleri otopside belli olacak.

Karşıyaka ve Buca ilçelerinde üç ayrı evde üç şahıs ölü olarak bulundu. Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6221/1 Sokak'ta oturan İbrahim Dinçoğlu, kendisinden haber alınamayınca yakınları tarafından merak edildi. Eve giren yakınları Dinçoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polise ihbar edilen olayda belediye tabibi tarafından yapılan ilk incelemede Dinçoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Buca ilçesi Kozağaç Mahallesinde bulunan beş katlı bir apartmanın en üst katında, iddiaya göre bir süredir kendisinden haber alınamayan Akın Ünal'ın dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları durumu Ünal'ın yakınlarına bildirdi. Ünal'ın yakınları kapıyı defalarca çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine apartman dairesine giden polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte Akın Ünal'ın evine girdi ve talihsiz adamın cansız bedenini yerde buldu.

Yine Buca ilçesi Yıldız Mahallesi 206/34 Sokak'ta benzer bir durum yaşandı. Sokaktaki bir evde oturan Turgay Özetken'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek Özetken'in evine gitti. Eve giren yakınları, Özetken'in hareketsiz şekilde yatarken görünce, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özetken'in öldüğü belirlendi.

Üç ayrı adreste de hayatını kaybeden şahısların cenazeleri savcıların incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahısların kesin ölüm nedenleri burada yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - İZMİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir gecede üç şüpheli ölüm birden - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 17:02 Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 15:47 Klimalardan yayılan Lejyoner hastalığına dikkat! Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:39 Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Kırmızı bültenle aranan 4 şahıs yakalanarak ülkeye getirildi
18:23
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
18:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 20:57:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de bir gecede üç şüpheli ölüm birden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]