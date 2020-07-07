İzmir'de bir gemide 268 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de bir gemide 268 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de Türk bayraklı ticari bir gemide kaçak yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 268 düzensiz göçmen yakalanırken 8 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
İzmir'de Türk bayraklı ticari bir gemide kaçak yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 268 düzensiz göçmen yakalanırken 8 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
Faaliyetleri uzun süredir takip edilen Türk bayraklı bir ticari gemiye 300 civarında düzensiz göçmenin bindirildiğinin tespit edilmesi üzerine, 6 Temmuz akşamı polis ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yapılan istihbarat çalışması neticesinde bugün görevlendirilen 5 Sahil Güvenlik botu ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ile denizden, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile karadan ortak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gemi içerisinde kaçak yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan 268 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:55 Kaynak: İHA
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