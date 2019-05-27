İzmir'de bir genç kafasından vuruldu
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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan tartışmada silahla kafasından vurulan genç hastaneye kaldırılırken, genci vuran arkadaşı teslim oldu.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:15 Kaynak: İHA
'in Bornova
ilçesinde çıkan tartışmada silahla kafasından vurulan genç hastaneye kaldırılırken, genci vuran arkadaşı teslim oldu.
Olay, akşam saatlerinde Çamdibi
5231. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaşı 18'in altında olan Enes T., aynı yaşlardaki arkadaşı Arif Ş. ile yolda yürürken tartışmaya başladı. Kavgada Enes T., yanındaki silahı çıkararak arkadaşını başından vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kurşun sol kulağının hemen altına isabet eden Arif Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı. Enes T. ise Çamdibi Polis
Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
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