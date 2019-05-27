Son Dakika Haberleri: İzmir'de bir genç kafasından vuruldu

İzmir'de bir genç kafasından vuruldu

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan tartışmada silahla kafasından vurulan genç hastaneye kaldırılırken, genci vuran arkadaşı teslim oldu.

İzmir'de bir genç kafasından vuruldu, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan tartışmada silahla kafasından vurulan genç hastaneye kaldırılırken, genci vuran arkadaşı teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Çamdibi 5231. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaşı 18'in altında olan Enes T., aynı yaşlardaki arkadaşı Arif Ş. ile yolda yürürken tartışmaya başladı. Kavgada Enes T., yanındaki silahı çıkararak arkadaşını başından vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kurşun sol kulağının hemen altına isabet eden Arif Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Enes T. ise Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:15 Kaynak: İHA
Polis, Çamdibi, Bornova, İzmir, 3. Sayfa
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