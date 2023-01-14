22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika
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22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu

14.01.2023 15:16

22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu İzmir'in Bornova ilçesinde 22 yaşında olduğu belirlenen genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde 22 yaşında olduğu belirlenen genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinin yanındaki ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda yanında sırt çantası olan ve hareketsiz halde yatan kişinin olduğunu gören alışveriş merkezinin özel güvenliği, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde 22 yaşındaki Süleyman Utku Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Ankara, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika

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