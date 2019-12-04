Son Dakika Haberleri: İzmir'de bir günde 2 yangın: 3 ölü
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir günde 2 yangın: 3 ölü - Son Dakika

İzmir'de bir günde 2 yangın: 3 ölü

6 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, Bayraklı ilçesinde meydana gelen başka bir yangında da 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de bir günde 2 yangın: 3 ölü, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, Bayraklı ilçesinde meydana gelen başka bir yangında da 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Cengizhan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu arada, dairede tek başına ikamet eden Cevriye Çalışkan isimli yaşlı kadın, uzun süre yoğun dumana maruz kaldı. Kendi imkanları ile dışarı çıkmaya çalışan yaşlı kadın içeride bir anda yere yığıldı. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanları ile alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Cevriye Çalışkan'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Çalışkan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Acı olayı anlatan Cevriye Çalışkan'ın damadı Hüseyin Öz, "Yangın, elektrik kontağından dolayı meydana gelmiş. O esnada televizyon patlıyor, koltuklar yanıyor. Dumandan etkilenmiş kendisi. Yangın söndürücüyle akrabamız müdahale etti, vatandaşlar yardımcı oldu." dedi.


Foça'da meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti


Gece saatlerinde yine İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen yangında da 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen yangında da Cevriye Çalışkan'ın hayatını kaybetmesiyle yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, Foça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Foça'da çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü
Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 19:27:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de bir günde 2 yangın: 3 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]