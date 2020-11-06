İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika

İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak

06.11.2020 18:35
İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk, Twitter, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika


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