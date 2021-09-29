İzmir'de bir haftada 16 bin 450 trafik cezası - Son Dakika

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 20-27 Eylül tarihlerinde yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan toplamda 16 bin 450 sürücüye cezai işlem uyguladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafikte kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor. Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme şube müdürlükleri tarafından 20-27 Eylül tarihlerinde yapılan trafik denetimlerinde 6 araç sürücüsüne makas, drift ve abartı egzoz ihlalinden, 365 araç sürücüsüne alkollü kullanmaktan, bin 946 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uygulandı.

Emniyet şeridini ihlal eden 374 sürücüye ceza kesilen uygulamalarda, 3 bin 77 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 41 araç sürücüsüne yaya geçitlerinde yayaya öncelik vermemekten, 29 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırı ihlalinden, bin 251 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 46 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan, 284 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan, 803 motosiklet sürücüsüne kask-gözlük bulundurmamak ve kullanmamaktan, 3 bin 381 araç sürücüsüne yasak parktan, 318 araç sürücüsüne ise kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 12 bin 131 adet, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında da 4 bin 319 adet olmak üzere bir haftada toplam 16 bin 450 adet trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. - İZMİR