İzmir'de bir haftada 16 ton etil alkol ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de bir haftada 16 ton etil alkol ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı

14.10.2020 03:29
İzmir'de bir haftada 16 ton etil alkol ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı, System.String[]

İZMİR'de,18 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki üretimi ve satışı yapanlara yönelik bir hafta içerisinde sürdürülen operasyonlar kapsamında 16 ton etil alkol ile 240 litre satışa hazır sahte içke ele geçirildi, 20 kişi ise gözaltına alındı.

İZMİR'de,18 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki üretimi ve satışı yapanlara yönelik bir hafta içerisinde sürdürülen operasyonlar kapsamında 16 ton etil alkol ile 240 litre satışa hazır sahte içke ele geçirildi, 20 kişi ise gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir'de sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişi hayatını kaybetti. İzmir'in yanı sıra birçok ilde de benzer şekilde birçok kişinin kendi ürettikleri veya daha ucuz fiyatlarda satın aldıkları sahte içkiler nedeniyle yaşamını yitirmesi nedeniyle yurt genelinde denetimler yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bünyesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kente genelinde sahte içki üretimi ve satışı ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

16 TON ETİL ALKOL VE 240 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİPolis ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda belirledikleri adreslere baskınlar yaptı, onlarca kişi gözaltına alınırken, 150 kişinin de ifadesine başvuruldu. 150 kişinin ifadeleri doğrultusunda genişletilen soruşturmada sahte içki ürettiği veya sattığı bilgisine ulaşılan birçok depoya ve eve baskınlar yapılırken, 20 kişi de gözaltına alındı. Kent genelinde son bir hafta içinde 32 adrese yapılan baskınlarda ele geçirilen ve büyük bölümü kimyasal karışımlı olduğu belirtilen 16 ton etil alkol ile satışa hazır durumda olan şişelenmiş 240 litre sahte içki ele geçirildi.10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


İzmir'de bir haftada 16 ton etil alkol ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı
İzmir'de bir haftada 16 ton etil alkol ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı
İzmir'de bir haftada 16 ton etil alkol ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı
İzmir'de bir haftada 16 ton etil alkol ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı
İzmir'de bir haftada 16 ton etil alkol ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı
İzmir'de bir haftada 16 ton etil alkol ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı

İzmir, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de bir haftada 16 ton etil alkol ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

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