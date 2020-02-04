İzmir'de bir haftada aranan 520 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de bir haftada aranan 520 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de bir haftada aranan 520 kişi yakalandı

6 saat önce

İZMİR'de, polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 520 kişi yakalandı.

İzmir'de bir haftada aranan 520 kişi yakalandı, System.String[]

İZMİR'de, polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 520 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 15 bin 422 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 520 kişi yakalandı. 316 araç ile 145 motosikletin de kontrol edildiği uygulamada, 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 37 mermi, 18 fişek ile 94 gram esrar, 5 gram kokain ve 71 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 1 iş yeri ve kumar oynayan 76 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:47 Kaynak: DHA
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