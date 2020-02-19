İzmir'de bir haftada, aranan 713 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de bir haftada, aranan 713 kişi yakalandı

7 saat önce

İZMİR'de, son bir haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 713 kişi yakalandı.

İzmir'de bir haftada, aranan 713 kişi yakalandı, System.String[]

İZMİR'de, son bir haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 713 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 18 bin 878 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 713 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 1 kişinin de bulunduğu belirtildi.355 araç ile 110 motosikletin de kontrol edildiği uygulamada,11 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 9 pompalı tüfek, 80 mermi, 32 fişek ile 202 gram esrar, 15 gram kokain, 3 gram eroin ve 379 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
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