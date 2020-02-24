İzmir'de bir HTŞ terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir HTŞ terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de bir HTŞ terör örgütü üyesi yakalandı

6 saat önce

İzmir polisi tarafından Konak ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) üyesi bir kişi sahte kimlik yakalanırken, ikametinin bahçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İzmir'de bir HTŞ terör örgütü üyesi yakalandı, System.String[]

İzmir polisi tarafından Konak ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) üyesi bir kişi sahte kimlik yakalanırken, ikametinin bahçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konak ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde depo olarak kullandığı ikametin tespitinin ardından hakkında yakalama kararı bulunan Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) silahlı terör örgütü üyesi A.G'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaşadığı ikamete düzenlenen operasyonda, kardeşi R.G. adına düzenlenmiş kimlik kartı ile birlikte şüpheli A.G. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.


İkametten çok sayıda mühimmat çıktı


Şüphelinin depo olarak kullandığı ikametin bahçesinde yapılan aramalarda, 13 adet 9 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan tabanca, 11 adet 7,65 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan tabanca, 12 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü, 1 adet av tüfeği, bol miktarda değişik çap ve markada tabanca fişeği, 1 adet 100 litre hacminde plastik bidon, 1 adet mengene aleti, Bir miktar silah bakım temizlik malzemeleri, 2 adet 10-15 litre hacminde plastik bidonlar, 1 adet cep telefonu ve sim kartı, 5 adet sprey boya kutusu, 1 adet R.G. adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
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