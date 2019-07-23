Son Dakika Haberleri: İzmir'de bir ilçeyi hareketlendiren yangın
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İzmir'de bir ilçeyi hareketlendiren yangın

14 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, park halinde bulunan motosiklette başlayıp önce otomobile, ardından da binanın alt katında bulunan baharat atölyesine sıçrayan yangın ilçede hareketli dakikalar yaşattı.

İzmir'de bir ilçeyi hareketlendiren yangın, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, park halinde bulunan motosiklette başlayıp önce otomobile, ardından da binanın alt katında bulunan baharat atölyesine sıçrayan yangın ilçede hareketli dakikalar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi İncirli Sokak'ta, park halinde olan motosiklet bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevler kısa sürede park halindeki bir diğer araca, buradan da binanın altındaki baharat atölyesine sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hem İncirli Sokak'tan hem de deponun ön kısmındaki Yayla Caddesi'nden yangına müdahale ederken, binada bulunan vatandaşlar da polis tarafından tahliye edildi. Yangın, korku dolu anlar yaşattı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından atölyenin üstünde bulunan apartman dairesi de zarar gördü. Bir aracında zarar gördüğü olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:23 Kaynak: İHA
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