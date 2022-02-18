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İzmir'de bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu: 1 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika

İzmir'de bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu: 1 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

18.02.2022 02:22

İzmir'de bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu: 1 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı İzmir'in Bornova ilçesinde bir inşaatın temel kazısı esnasında bitişikteki binada kayma meydana geldi.

İzmir'de bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu: 1 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir inşaatın temel kazısı esnasında bitişikteki binada kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle apartmanda oturan 2 aile yetkililerce tahliye edildi.

Olay, Bornova ilçesinin Kızılay Mahallesi 472. sokakta meydana geldi. İki gün önce başlatılan temel kazma çalışmasında bugün çalışmanın yapıldığı yerin bitişiğindeki binada öğle saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toprak kaymasının oluşması üzerine bina sakinleri inşaat firmasını arayarak durumu bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, inşaat alanının bitişiğindeki binanın temelinin kaymaması için önlemler aldı. Devam eden çalışmalar sırasında temelde çökme meydana geldi. İnşaat çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de bina sakinlerini tahliye ettikten sonra binayı mühürledi.

"İki gündür diken üstündeydik"

Binalarının eski bir bina olduğunu ve firma yetkililerini uyardıklarını söyleyen Sevgi Gül, "Burada iki gündür temel kazma çalışmaları yapılıyor. Binamız sağlam olmadığı için biz uyarılarımızı yaptık. Onlarda dikkatli çalıştılar ama binaların sıfır olması gerektiği için kepçe bayağı bir binayı zorladı. Kepçe zorlayınca alttan toprak kaymaya başladı. Bugün de duvar indi. Temel çöktü. İki gündür onlarda uğraşıyor biz de. Ben evimi ve eşyalarımı geri istiyorum benim evimi bir an önce yapsınlar" diye konuştu.

İzmir'de bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu: 1 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı
İzmir'de bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu: 1 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı
İzmir'de bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu: 1 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

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Kızılay Mahallesi, İtfaiye, İnşaat, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu: 1 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu: 1 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
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