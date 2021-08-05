İzmir'de bir iş yeri çalışanlarının saldırısına uğradığını ileri süren zabıta ekibi şikayetçi oldu - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait arsayı izinsiz kullandığı iddia edilen iş yeri çalışanlarının saldırısına uğradığını öne süren zabıta ekipleri, suç duyurusunda bulundu.

Karaburun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Karayel Altı mevkisindeki mekanın sınırı ile arsayı birbirinden ayırmak amacıyla çit çekmek için bölgeye giden zabıta ekiplerine, işgalci durumunda olduğu öne sürülen mekanın çalışanları, demir sopa, şişeler ve köpeklerle saldırdı.

Olayın ardından darp raporu alan zabıta personeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, olayın yaka kamerasıyla da görüntülendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Karaburun Belediyesi olarak ilçemizde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet gösteren tüm işletmelerin yanında duruyoruz, faaliyetlerine devam etmelerini kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm anlayışı gösteriyoruz. Ancak ilçemizdeki huzuru bozucu, düzenbazlık yaratan ve yasa dışı işgali normalleştiren girişimlere de asla izin veremeyiz. Konunun takibini bizzat yapacağımızı kamuoyumuzun dikkatine sunuyoruz."