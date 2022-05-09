İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlandığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Eskiizmir Caddesi'ndeki bir tütün dükkanının önüne dün akşam saatlerinde gelen şüpheli kişi, yanındaki tabancayla iş yerine ateş açıp kaçtı.

İş yerinin camlarına kurşun isabet ettiği olayda yaralanan olmadı.

Şikayet üzerine polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olay sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının korkarak markete sığındığı da görülüyor.