Son dakika haber | İş yerinin kurşunlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haber | İş yerinin kurşunlama anı güvenlik kamerasında

09.05.2022 16:42

Son dakika haber: İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlandığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlandığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Eskiizmir Caddesi'ndeki bir tütün dükkanının önüne dün akşam saatlerinde gelen şüpheli kişi, yanındaki tabancayla iş yerine ateş açıp kaçtı.

İş yerinin camlarına kurşun isabet ettiği olayda yaralanan olmadı.

Şikayet üzerine polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olay sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının korkarak markete sığındığı da görülüyor.

Son dakika haber | İş yerinin kurşunlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | İş yerinin kurşunlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | İş yerinin kurşunlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | İş yerinin kurşunlama anı güvenlik kamerasında

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İş yerinin kurşunlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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