İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında

09.05.2022 19:13

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tütün mamulleri satışı yapan işyeri, bir kişi tarafından kurşunlandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tütün mamulleri satışı yapan işyeri, bir kişi tarafından kurşunlandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay dün, saat 22.55 sıralarında Sevgi Mahallesi, Eski İzmir Caddesi üzerinde bulunan tütüncü dükkanının önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz  şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla tütün mamulleri satışı yapan işyerine peş peşe ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşyerine 10 merminin isabet ettiği belirlenirken, ölen veya yaralanan olmadı. Meydana gelen kurşunlama olayı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da anbean görüntülendi. Şüphelinin silahı beline sakladığı, işyerine yaklaştıktan sonra da peş peşe ateş ettiği görüldü. Bu sırada şüphelinin yanından geçen bir kadının korkuyla bir markete sığındığı da görüntülerde yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında
İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında
İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında
İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında
İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında
İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında
İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında
İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında
İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında
İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında
YORUMLAR
500
Son dakika haber | Fulya'yı öldüren eski eşine 'müebbet hapis' cezası Son dakika haber | Fulya'yı öldüren eski eşine 'müebbet hapis' cezası İzmir'deki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı İzmir'deki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı

Karabağlar, Silah, Tütün, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika
18:39 CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili açıklama: Ziyaretin 2 boyutu var
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 19:27:01. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement