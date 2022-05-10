İZMİR'DE BİR İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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İZMİR'DE BİR İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA

10.05.2022 10:47

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tütün ürünleri satışı yapan bir işyeri bir kişi tarafından kurşunlandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tütün ürünleri satışı yapan bir işyeri bir kişi tarafından kurşunlandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay dün, saat 22.55 sıralarında Sevgi Mahallesi, Eski İzmir Caddesi üzerinde bulunan bir tütüncü dükkanının önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla tütün ürünleri satışı yapan işyerine peş peşe ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşyerine 10 merminin isabet ettiği belirlenirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da anbean görüntülendi. Şüphelinin silahı beline sakladığı, işyerine yaklaştıktan sonra da peş peşe ateş ettiği görüldü. Bu sırada şüphelinin yanından geçen bir kadının korkuyla bir markete sığındığı da görüntülerde yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR'DE BİR İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR'DE BİR İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR'DE BİR İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA

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Karabağlar, Silah, Tütün, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE BİR İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


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