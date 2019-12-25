İzmir'de bir jandarma, komşusunun evine giren hırsızları yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de bir jandarma, komşusunun evine giren hırsızları yakaladı - Son Dakika

İzmir'de bir jandarma, komşusunun evine giren hırsızları yakaladı

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde görev yapan bir jandarma astsubay, komşusunun evine hırsızlık amacıyla giren iki şüpheliyi, suçüstü yakalayıp polise teslim etti.

İzmir'de bir jandarma, komşusunun evine giren hırsızları yakaladı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde görev yapan bir jandarma astsubay, komşusunun evine hırsızlık amacıyla giren iki şüpheliyi, suçüstü yakalayıp polise teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Zeytinalanı Mahallesi'nde oturan Urla Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Amiri Jandarma Astsubay Feryat Çetinkaya, memleketine giden komşusunun evinin ışıklarının açık olduğunu fark etti. Şüphelenen Çetinkaya, hırsızlık amacıyla eve giren B.Ş. (19) ve E.V'yi (19) suçüstü yakaladı.

Olay yerine gelen Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ş. ve E.V'yi gözaltına aldı. Dışarıda gözcülük yaptığı öğrenilen G.D. de (19) ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Şüphelilerin cep telefonlarını inceleyen polis, zanlıların cep telefonu kamerasıyla hırsızlık yaptıkları anlarını video kaydına aldıklarını tespit etti. Zanlıların, olay günü bitişik binada bir hırsızlık olayına daha karıştıkları da belirlendi.

Şüphelilerden ele geçirilen dizüstü bilgisayar, bir miktar döviz ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri Urla Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hırsız kimse yokmuş gibi motosikleti çaldı
Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:16 Esenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
23:15 Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
23:14 Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki Uzman Çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
23:13 ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
23:10 Meteorolojiden 2 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
21:10 Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de bir jandarma, komşusunun evine giren hırsızları yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]