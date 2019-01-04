İzmir'de Bir Kadın Başından Vurularak Öldürüldü
1 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, bir kadın evinde silahla başından vurularak öldürüldü.
İzmir
'in Konak
ilçesinde meydana gelen olayda, bir kadın evinde silahla başından vurularak öldürüldü.
Olay Konak İlçesi Güney Mahallesi 1148/1 sokakta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında Kader Erenuluğ'un evinden silah sesini duyan çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kader Erenuluğ'un (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Erenuluğ'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Olayla ilgi araştırmayı derinleştiren polis ekipleri Kader Erenuluğ'un kızıyla birlikte yaşadığı iddia edilen O.B.'nin (36) cinayeti işlediği belirledi. Çok sayıda suç kaydı bulunan ve olay yerinden otomobille kaçan O.B. yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
Emekli Polisin Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldüğü İddiası
Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı!
Ukrayna'da Kaldıkları Evde Ölü Bulunan 2 Türk Kızının Kimlikleri Belli Oldu
Sosyal Medya Fenomeni, Mükemmel Kalçanın Sırrını Açıkladı