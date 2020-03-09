İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı - Son Dakika

İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:37 Kaynak: İHA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi. Fabrika çalışanı olan kadının rehin alınması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve özel hareket polisleri sevk edildi. - İZMİR
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