İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı - Son Dakika

İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi.

İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi. Fabrika çalışanı olan kadının rehin alınması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve özel hareket polisleri sevk edildi. - İZMİR

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:37 Kaynak: İHA
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