İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı - Son Dakika

İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi. Fabrika çalışanı olan kadının rehin alınması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve özel hareket polisleri sevk edildi.