Son Dakika | KADES'le, kadına falçatalı saldırı önlendi
10.12.2020 09:45
Son dakika haberi: İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından falçatayla saldırı girişiminde bulunulan kadın, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması sayesinde jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından falçatayla saldırı girişiminde bulunulan kadın, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması sayesinde jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES uygulamasıyla gelen ihbar üzerine harekete geçti. Bir iş yerine giden ekipler, çiftin tartıştığını gördü. Ekiplerin geldiği sırada M.K, elindeki falçatayla eşine saldırmaya çalıştı. Zamanında müdahalede bulunan ekipler, M.K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, tutuklandı.
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